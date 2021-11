La retraite à 60 ans, une mesure simple à financer, selon Jean-Luc Mélenchon

Pour le candidat insoumis à la présidentielle, plusieurs solutions existent pour permettre aux salariés qui ont cotisé pendant 40 ans de toucher une retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans, avec une pension minimale au moins équivalente au Smic.

Le candidat Insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon le 17 octobre 2021. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

La retraite à 60 ans figure dans le programme électoral du candidat Insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Interrogé jeudi 4 novembre sur BFM Business sur la façon de financer le versement d'une pension à taux plein pour les salariés de plus de 60 ans ayant cotisé pendant 40 ans, le député des Bouches-du-Rhône a estimé que la question se réglait en un simple claquement de doigt.

"On n'a qu'à mettre le salaire des femmes au niveau de celui des hommes et les cotisations sociales payeront la différence", a d'abord expliqué le leader Insoumis. "Une autre solution ? Il y en a d'autres. Un million d'emplois de plus", a-t-il poursuivi. "S'il y a un million d'emplois de plus, on finance la retraite à 60 ans en 40 annuités", a-t-il souligné.

"Est-ce qu'il y a une autre solution ? Oui", a-t-il ajouté, proposant une troisième piste : "une surcotisation de deux points sur tous les salaires au-delà de 3.400 euros".

"Travailler trop longtemps nuit à la santé, ce qui augmente la détresse, la maladie et le chômage"

"Il faut arrêter de faire passer pour un progrès ou une loi d'équilibre ce qui est revenir au système des retraites quand il a été créé pour la première fois en 1910", a plaidé Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat de la France insoumise a également souligné qu'aujourd'hui les jeunes décrochent "pour la première fois un emploi en CDI à 23 ans" et doivent ensuite cotiser "plus de 43 annuités" pour partir à la retraite. "Ça veut dire que la génération montante travaillera jusqu'à l'âge de 66 ans", a-t-il relevé.

"Vous savez comme moi que travailler trop longtemps nuit à la santé et que nuire à la santé augmente la détresse dans la vie personnelle, augmente la maladie, augmente le chômage des seniors qui coûte aujourd'hui 3 milliards. Autrement dit, ce que vous n'avez pas payé en retraite, vous le payez en chômage, la belle affaire", a encore expliqué Jean-Luc Mélenchon qui a également plaidé pour un relèvement du montant minimal des pensions de retraite au niveau du Smic.

Par ailleurs, "personne n'est obligé de partir à 60 ans, c'est une possibilité", a souligné le leader insoumis.