La mère de Fiona s'en remet à l'hypnose pour se rappeler où elle a enterré sa fille

La vérité sur la mort de la petite Fiona éclatera-t-elle enfin en 2020 ? Alors que le quatrième procès de Cécile Bourgeon, mère de la fillette morte en 2013, et de son compagnon de l'époque aura lieu en mai prochain, ses avocats de toujours ont fait savoir au Parisien que leur cliente fait actuellement son possible pour retrouver le corps de Fiona. Les circonstances de la mort de l'enfant n'ont jamais été mises au clair, Cécile Bourgeon et son compagnon de l'époque dénonçant la responsabilité de l'autre dans cette affaire de maltraitance sur fond de drogue dure. L'un comme l'autre ont toujours été incapables de retrouver l'endroit où, dans la panique, ils ont dissimulé le cadavre de la petite fille.Lire aussi Affaire Fiona : le procès de Cécile Bourgeon reportéC'est dans cette optique, révèle Le Parisien, que Cécile Bourgeon demande depuis ses premiers jours de détention provisoire en 2013 à consulter un hypnotiseur afin d'éventuellement révéler un souvenir enfoui de cette soirée d'horreur. « Si possible avoir un hypnotiseur [?] pour m'aider à me rappeler où est Fiona », demande-t-elle dans un courrier resté sans réponse. Libre depuis février 2019, celle qui, enceinte de son 4e enfant, vient, comme le révèle L'Indépendant, de se remarier, a poursuivi sa démarche depuis sa sortie de prison. « Cécile Bourgeon a, de sa propre initiative, pris contact avec un hypnotiseur. Elle a déjà effectué trois ou quatre séances...