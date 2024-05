information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 18:46

La liste du Brésil pour la Copa América dévoilée, Neymar absent

À cause de l’Euro, on en oublierait presque que la Copa América aussi débute dans un peu plus d’un mois.

Ce vendredi, Dorival Júnior, le sélectionneur brésilien, a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour la compétition continentale qui rassemblera les équipes nord et sud-américaines. Parmi les retenus, on retrouve deux Parisiens, Lucas Beraldo et Marquinhos. À seulement dix-sept ans, le jeune Endrick de Palmeiras va vivre sa première compétition internationale, tandis qu’Evanilson de Porto a été sélectionné pour la première fois de sa carrière avec les A.…

FL pour SOFOOT.com