information fournie par So Foot • 21/06/2024 à 18:42

La LFP veut lancer sa chaîne 100% Ligue 1, à 30 euros par mois

Ce n’était donc pas une mauvaise blague.

Après le succès retentissant (non) de la chaîne Téléfoot (quatre mois d’existence) il y a à peine quatre ans, la Ligue de football professionnel a bien l’intention de créer une chaîne 100% Ligue 1 à la suite de l’absence d’offres satisfaisantes concernant les droits télé pour la période 2024-2029. Selon L’Équipe , la LFP compte sur sept potentiels distributeurs pour diffuser sa nouvelle chaîne de manière non exclusive : Amazon Prime – diffuseur qui avait succédé à Mediapro jusqu’à la saison dernière –, Free, SFR, Orange, Bouygues, Google TV et Molotov TV.…

LL pour SOFOOT.com