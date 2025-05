La guerre douanière freinera les efforts en matière de climat, avertit la DG de la COP30

La directrice générale de la COP30 au Brésil, Ana Toni, s'exprime lors d'une interview avec l'AFP dans le cadre de la Semaine du climat à Panama, le 20 mai 2025 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

La guerre douanière risque de nuire au commerce des technologies comme les panneaux solaires et les véhicules électriques, et freinera la lutte contre le dérèglement climatique, avertit Ana Toni, la directrice générale de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, dans un entretien à l'AFP.

La COP30 se tiendra en novembre dans la ville amazonienne de Belem au Brésil, pays dont Mme Toni est secrétaire nationale pour le changement climatique.

Elle a répondu à l'AFP lors d'une réunion préparatoire des pays d'Amérique latine à Panama.

QUESTION: La guerre douanière déclenchée par le président américain Donald Trump nuira-t-elle à la lutte contre le réchauffement climatique?

REPONSE: Le commerce est un instrument économique très important et nous devons l'utiliser pour aider les pays à atténuer ou à s'adapter le plus rapidement possible [aux effets du changement climatique, NDLR]. Beaucoup de nos bus électriques [en Amérique latine] viennent de Chine ou d'autres continents, c'est une bonne technologie à faible émission de carbone qu'il nous fallait encourager et soutenir.

Q : Que signifie pour le monde le fait que Trump veuille retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat conclu en 2015 ?

R : Le peuple américain n'est pas plus en sécurité parce que son président a décidé de quitter l'accord de Paris. Les Latino-Américains ne sont pas plus en sécurité parce que le président Trump a fait ce qu'il a fait. Nous avons vu ce qui s'est passé à Los Angeles — cet incendie qui a détruit tant de maisons, nous pouvons voir maintenant ce qu'ils traversent. Je pense qu'ils (l'administration américaine) le regretteront, mais travaillons avec les institutions américaines et les citoyens des États-Unis qui souhaitent poursuivre l'action sur le changement climatique. Le changement climatique est une guerre (...) chaque jour, des gens meurent à cause de la chaleur, de la sécheresse, des inondations. Les molécules de carbone n'ont pas de passeport. Elles ne comprennent pas nos différences géopolitiques. Nous ne pouvons pas dire que ce carbone vient du Panama, du Brésil ou de Chine. Si nous ne faisons pas cela ensemble, dans un cadre multilatéral (...) nous ne pourrons pas lutter contre le changement climatique.

Q : Comment l'Amérique latine peut-elle mieux s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique et que fait-elle pour limiter les émissions de carbone ?

R : L'Amérique latine n'attend pas que les pays occidentaux, ou les pays développés, viennent l'aider. Nos dirigeants savent que nous sommes une région très vulnérable (...) De nombreux pays souffrent déjà.

Seuls cinq pays d'Amérique latine ont, à ce jour, communiqué leurs nouveaux objectifs pour 2035 — les fameuses CDN ("contributions déterminées au niveau national", soit les feuilles de route climatiques prévues par l'accord de Paris). Nous espérons donc que tous les pays d'Amérique latine viendront à la COP30 avec leurs contributions nationales, pour affirmer que l'Amérique latine est consciente de ses problèmes, mais fait aussi partie de la solution. C'est dans cette région que nous avons une abondance de ressources naturelles, de forêts, d'énergies renouvelables, donc nous faisons partie de la solution, mais nous devons lancer cette nouvelle économie pour en faire bénéficier les populations et la planète.

Q : De quoi la région a-t-elle besoin pour y parvenir ?

R : L'Amérique latine est déjà en tête dans de nombreux domaines. Par exemple, au Brésil, nous luttons contre la déforestation (de l'Amazonie) avec d'autres pays. Mais il est vrai que nous avons besoin de soutien, notamment financier, pour voir si nous pouvons avancer plus vite en matière de transition énergétique. La question du financement sera un sujet très important pour nous à la COP30.