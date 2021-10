"La France a perdu cinq ans" : la charge de Valérie Pécresse contre Emmanuel Macron

Sécurité, école, islamisme, budget... Emmanuel Macron a tout raté, selon Valérie Pécresse.

Valérie Pécresse à Paris, le 19 octobre 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La candidate potentielle de la droite à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, a mené mardi 19 octobre une charge contre Emmanuel Macron, qui "a cramé la caisse" lors d'un "quinquennat pour presque rien".

"La France a perdu cinq ans" et la "poudre aux yeux de la campagne lancée par Emmanuel Macron ne doit pas aveugler les Français", a affirmé lors d'une conférence de presse Valérie Pécresse à six mois de la présidentielle.

Le chef de l'État "a les mots de la droite, mais n'en a à aucun moment les actes" , et il "a compris que les solutions de la droite sont les bonnes". Mais "sur la vision, la crédibilité, la compétence, le président de la République a beaucoup parlé et a peu fait", a-t-elle dit.

Emmanuel Macron "a échoué à réformer la France" dans de multiples domaines : la sécurité où "il a laissé l'impunité s'installer", la justice où "le désarmement pénal mis en place par Christiane Taubira s'est poursuivi", la "faiblesse" en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, l'école "fragilisée"...

Il "a fragilisé les piliers de la République"

Il "a fragilisé les piliers de la République" et "a eu la main tremblante" face à la menace islamiste, a-t-elle également assuré. Et sur les finances "il a cramé la caisse" alors que "nous aurions pu atténuer le choc de cette crise à bien plus faible coût" , a-t-elle répété.

Valérie Pécresse a également déploré que "en tant que candidat il est en train d'exploser tous les compteurs". Il pense "plus à la prochaine élection qu'à la prochaine génération".

D'ailleurs, elle est pas "Macron-compatible", comme certains le sous-entendent. "J'ai l'impression d'être la femme à abattre pour la macronie et l'une des candidates les plus dangereuses pour Emmanuel Macron", a-t-elle assuré, en souhaitant "que les électeurs de la droite et du centre ouvrent les yeux". Valérie Pécresse devra remporter les votes des militants LR lors du congrès du 4 décembre si elle veut devenir la candidate de la droite.

"Je suis candidate pour redresser le France et remettre notre pays en ordre, rendre à chaque Français sa fierté", a-t-elle martelé.