La « diagonale du vide », grande oubliée d'Emmanuel Macron

En deux années et demie à la tête de l'État, Emmanuel Macron a régulièrement délaissé le palais de l'Élysée pour sillonner les routes de France à la rencontre de ses concitoyens. Les Échos, qui ont passé au crible les périples hexagonaux du chef de l'État, en ont dénombré 167 depuis le mois de mai 2017.Le quotidien économique a tiré un enseignement étonnant : malgré le contexte de forte contestation sociale, le président de la République s'est très peu rendu dans ce que les géographes appellent la « diagonale du vide », qui s'étend de la Meuse aux Landes. Ces territoires faiblement peuplés et qui perdent des habitants ont pourtant abondamment contribué à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes.Lire aussi Espoir, violence et désillusion : un an de Gilets jaunesLe nord de l'Hexagone choyéHaute-Saône, Allier, Yonne, Nièvre, Cher, Creuse, Lozère? Ces territoires ont pour dénominateur commun de n'avoir jamais accueilli le locataire de l'Élysée. Ces terres rurales, où l'accès à la voiture est une problématique de taille, abritent nombre de Gilets jaunes. Le mouvement a en effet pris naissance dans la contestation de la hausse des taxes sur les carburants.Lire aussi Jean de Kervasdoué ? Contre le diesel, un acharnement infondéÀ l'inverse, Emmanuel Macron est prompt à se rendre dans le nord de la France. Son « itinérance mémorielle » en novembre 2018 l'a, par exemple, conduit à arpenter avec assiduité...