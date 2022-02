La création de nouveaux réacteurs nucléaires va permettre de "garantir l'avenir économique" d'EDF, affirme Bruno Le Maire

En novembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait construire de nouveaux réacteurs nucléaires sur son sol.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le 28 janvier 2022. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Nous savons qu'il va falloir produire beaucoup plus d'électricité décarbonée pour les ménages, pour les entreprises", a indiqué mardi 1er février sur Europe 1 le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "L'enjeu est de produire plus d'électricité décarbonée, investir sur le nucléaire, investir dans le renouvelable et dans l'hydrogène, un modèle pérenne, soutenable avec de l'électricité décarbonée", a-t-il souligné.

"Pour faire face à la transition écologique, le président de la République a anticipé cette réalité-là et a annoncé que nous allions réaliser de nouveaux réacteurs nucléaires et nous allons accompagner EDF dans cet investissement", a-t-il poursuivi. "On ne va pas laisser EDF seul face à un investissement qui représente plusieurs dizaines de milliards d'euros !", a insisté le ministre.

Par ailleurs, la création de ces nouveaux réacteurs va permettre de "garantir l'avenir économique de ce grand service public de l'énergie", a ajouté Bruno Le Maire.

Un seul nouveau réacteur aujourd'hui en construction, l'EPR de Flamanville

Le président Emmanuel Macron a annoncé début novembre que la France allait construire de nouveaux réacteurs nucléaires sur son sol. "Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables", a-t-il déclaré dans une allocution télévisée. Il n'a toutefois pas donné plus de précisions pour le moment sur le calendrier ni sur le type de réacteur envisagé ou sur le lieu des implantations.

Cela "pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050", a-t-il fait valoir.

La France, qui tire la majeure partie de son électricité du nucléaire, ne construit actuellement qu'un seul nouveau réacteur nucléaire, l'EPR de Flamanville dans la Manche, dont le chantier entrepris en 2007 n'est toujours pas achevé après maints retards et surcoûts. Mais elle envisage de construire six EPR supplémentaires et EDF a remis au printemps un dossier au gouvernement sur la faisabilité et les conditions d'un tel programme.