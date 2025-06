La Corée du Sud prend une mesure historique

Le changement, c’est dans un an.

En Corée du Sud du moins. 27 ans après la création de son championnat professionnel – la K-League – la Fédération sud-coréenne de football (KFA) a en effet décidé d’apporter une avancée majeure à son règlement : à partir de 2026, les gardiens de but étrangers seront autorisés à jouer dans le pays , comme le précise The Athletic . Depuis 1996, et pour développer ce poste souvent difficile d’accès, la KFA interdisait en effet aux clubs de signer des portiers étrangers . Un règlement qui a notamment permis de faire émerger Lee Woon-jae, mythique gardien national (133 capes), présent lors de quatre Coupes du monde (1994, 2002 – quatrième place – 2006 et 2010).…

AB pour SOFOOT.com