information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 02:33

La célébration « Naruto » de Solanke lors de Bournemouth-Brentford

Après avoir longtemps été moqué, Dominic Solanke a marqué plus de buts que Mohamed Salah, cette saison en Premier League. Alors il a bien le droit de fanfaronner.

Dans un match sans plus aucun enjeu, Bournemouth a perdu contre Brentford à domicile (1-2), ce samedi. La rencontre a été débloquée très tard, par Bryan Mbeumo, et tout s’est joué entre la 86 e minute et le pion fatal de Yoane Wissa sur le gong (90 e +5). Côté Cherries , c’est le serial buteur Dominic Solanke qui s’est encore illustré en marquant de la tête, entre les deux buts des Bees .…

AL pour SOFOOT.com