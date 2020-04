Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Bulgarie demande à la BCE un accès à des liquidités en euros Reuters • 21/04/2020 à 15:45









LA BULGARIE DEMANDE À LA BCE UN ACCÈS À DES LIQUIDITÉS EN EUROS SOFIA (Reuters) - La Bulgarie a demandé à la Banque centrale européenne (BCE) de lui assurer un accès à des liquidités en euros afin de soutenir sa monnaie, a annoncé mardi son ministre des Finances, la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus mettant à mal le lien entre la monnaie nationale, le lev, et l'euro. Vladislav Goranov a dit espérer une réponse positive de la BCE, qui pourrait intervenir avant la fin du mois, donc avant le lancement officiel du processus d'accès de la Bulgarie au mécanisme de change ERM II, surnommé "l'antichambre de l'euro". Le lev bulgare est pour l'instant lié à la monnaie unique européenne dans le cadre d'un dispositif dit de "caisse d'émission" (currency board management), qui empêche la banque centrale de fixer librement les taux d'intérêt ou de jouer un rôle de prêteur en dernier ressort illimité. L'accès à une ligne de swap de "plusieurs milliards" d'euros permettrait donc à Sofia d'assurer son accès aux liquidités en euros sans épuiser les réserves de change, qui servent en priorité à maintenir le lien entre le lev et l'euro, a expliqué Vladislav Goranov. Si la BCE répond favorablement à la demande de Sofia, la Banque nationale bulgare pourra échanger des levs contre des euros à un taux de change fixe dans la limite du montant de la ligne de swap, a expliqué le ministre lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre, Boïko Borissov, également présent, a ajouté que la ligne de swap permettrait aux banques bulgares de disposer de liquidités suffisantes en cas de demande accrue d'euros. La BCE a déjà rouvert le mois dernier la ligne de swap avec le Danemark, portée à 24 milliards d'euros, afin d'assurer aux banques danoises un accès suffisant aux liquidités en euros. Et elle a mis en place une ligne de deux milliards avec la Croatie, qui se prépare elle aussi à intégrer l'ERM II. (Tsvetelia Tsolova, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.