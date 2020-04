Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE prête à agir pour éviter une fragmentation de la zone euro, annonce Schnabel Reuters • 16/04/2020 à 12:32









LA BCE PRÊTE À AGIR POUR ÉVITER UNE FRAGMENTATION DE LA ZONE EURO, ANNONCE SCHNABEL FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) est prête à prendre de nouvelles initiatives pour éviter une fragmentation financière de la zone euro, a déclaré jeudi Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution. La BCE "se tient prête à ajuster tous ses instruments si nécessaire (...) pour éviter une fragmentation qui pourrait handicaper la transmission fluide de notre politique monétaire", a-t-elle dit lors d'une intervention diffusée sur internet. Les rendements des emprunts d'Etat italiens sont nettement remontés ces derniers jours et l'écart avec les rendements allemands, références pour la zone euro, se sont creusés, les divergences entre ministres des Finances de la zone euro ayant ravivé les craintes de divisions durables au sein du bloc. (Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

