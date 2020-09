Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE devrait amplifier son action dans les prochains mois, selon Allianz GI Reuters • 07/09/2020 à 11:42









LA BCE DEVRAIT AMPLIFIER SON ACTION DANS LES PROCHAINS MOIS, SELON ALLIANZ GI PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devrait intensifier son action dans les prochains mois face à l'essoufflement de la croissance dans la zone euro, dit-on chez Allianz Global Investors. La réunion de rentrée de l'institut d'émission, jeudi, devrait être pauvre en annonces mais la BCE devrait néanmoins la mettre à profit pour réitérer son message accommodant, écrit Franck Dixmier, directeur des investissements obligataires pour la branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand, dans une note publiée lundi. "Face à un degré d'incertitude élevé sur l'évolution de la pandémie, la faible inflation et les perspectives macroéconomiques, un soutien constant de la politique monétaire et le maintien d'un biais accommodant sont indispensables et elle (la BCE, ndlr) se tient prête à faire davantage", lit-on dans la note. Les mesures susceptibles d'être annoncées dans les prochains mois pourraient inclure une extension des montants d'actifs que la BCE rachète dans le cadre de son "programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP) ou une modification des paramètres de celui-ci, selon Allianz GI. La BCE pourrait également rendre plus favorables les conditions des prêts qu'elle accorde aux banques dans le cadre de ses opérations de financement ciblées à long terme (TLTRO), poursuit Franck Dixmier. "Une baisse du taux de dépôt, qui relancerait le débat sensible sur les taux d'intérêts négatifs, nous semble en revanche plus difficile à anticiper", ajoute-t-il. (Patrick Vignal)

