LA BCE AUGMENTE DE 600 MILLIARDS D'EUROS LE PEPP ET PROLONGE SES ACHATS DE TITRES par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une nouvelle augmentation de son soutien à l'économie de la zone euro face au choc provoqué par la pandémie de coronavirus, qui se traduit par la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Moins de trois mois après avoir déployé un nouvel arsenal de mesures d'urgence, la BCE a décidé d'augmenter de 600 milliards d'euros, à 1.350 milliards, le montant du "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP), un plan d'achats de dettes sur les marchés visant à faire baisser les coûts de financement des Etats, des entreprises et des ménages. Les achats dans le cadre du PEPP seront en outre prolongés jusqu'en juin 2021 au moins, soit de six mois au minimum, et le produit des échéances de titres de ce portefeuille sera réinvesti jusqu'à la fin 2022 au plus tôt. Ces décisions visent aussi à rassurer les gouvernements et les investisseurs sur la détermination de la banque centrale à ne tolérer aucune envolée des rendements obligataires susceptibles de compromettre la reprise ou de raviver les doutes sur la viabilité de la zone euro. Le Conseil des gouverneurs "reste, en toute hypothèse, prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, de façon adéquate, pour assurer le rapprochement durable de l'inflation par rapport à son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie", réaffirme le communiqué publié jeudi. Il ajoute que "l'expansion du PEPP permettra d'assouplir davantage la politique monétaire dans son ensemble en soutenant les conditions de financement dans l'économie réelle, particulièrement pour les entreprises et les ménages". Si le PEPP est renforcé, la BCE n'a pas encore tranché la question d'une éventuelle extension de ses achats aux obligations dont les notes ont été dégradées en catégorie spéculative ("junk"), un choix qu'a fait la Réserve fédérale américaine. L'EURO EN HAUSSE Ces annonces ont été immédiatement saluées par les marchés, l'euro remontant à plus de 1,1250 dollar contre un peu moins de 1,12 quelques minutes plus tôt, tandis que les Bourses de la zone euro effaçaient une partie de leurs pertes du début de séance. Sans surprise, la BCE n'a pas modifié ses taux d'intérêt : son taux de dépôt reste fixé à -0,5%, le taux de refinancement à zéro et le taux de la facilité de prêt marginal à 0,25%, comme attendu par la quasi-totalité des économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion. Le fait que le taux de dépôt soit négatif signifie que les banques qui choisissent de déposer leurs liquidités excédentaires à la BCE plutôt que de les prêter doivent payer des intérêts à la banque centrale. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, commentera ces décisions à partir de 12h30 GMT lors d'une conférence de presse en ligne au cours de laquelle elle doit aussi présenter les nouvelles prévisions économique de la BCE. Le mois dernier, elle a laissé entendre que le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro pourrait subir cette année une chute de 8% à 12%. Christine Lagarde pourrait aussi s'exprimer sur la décision rendue début mai par la Cour constitutionnelle allemande qui oblige la Bundesbank, la banque centrale allemande, à justifier les achats d'emprunts d'Etat. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

