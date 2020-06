Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE a pris des mesures adaptées face la crise, dit Lagarde Reuters • 08/06/2020 à 16:44









FRANCFORT (Reuters) - Les mesures de relance adoptées par la Banque centrale européenne (BCE) en réponse au choc provoqué par la pandémie de coronavirus sont proportionnées aux risques auxquels est confrontée l'économie de la zone euro, a déclaré lundi Christine Lagarde, la présidente de l'institution. "Nos mesures contre cette crise sont temporaires, ciblées et proportionnées (...) aux graves risques auxquels nous sommes confrontés", a-t-elle dit devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une augmentation plus importante que prévu de son soutien à l'économie de la zone euro face à la pandémie. [nL8N2DH3QO] Moins de trois mois après avoir déployé un nouvel arsenal de mesures d'urgence, la BCE a décidé d'augmenter de 600 milliards d'euros, pour le porter à 1.350 milliards, le montant du "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP), un plan d'achats de dettes sur les marchés visant à faire baisser les coûts de financement des Etats, des entreprises et des ménages. (Francesco Canepa, Laetitia Volga pour le version française, édité par Jean-Michel Bélot)

