03/07/2024 à 12:32

L'OM annonce sa première recrue de l'été

Tabernacle bébé.

Après avoir trouvé un accord de principe vendredi dernier, c’est enfin officiel : Ismaël Koné portera les couleurs de l’Olympique de Marseille. Formé au CF Montréal, l’international canadien quitte Watford après une saison et demi de Championship, soit 58 rencontres disputées et 1 but inscrit. Le Canadien, qui a passé la visite médicale avec succès, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons à l’OM. Actuellement avec sa sélection pour disputer la Copa América, avec laquelle il est qualifié en quart de finale pour leur première participation au tournoi, le milieu de terrain rejoindra Marseille à l’issue de la compétition. L’OM, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, va débourser 12 millions d’euros pour sa première recrue du mercato estival.…

