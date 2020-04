Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran exhorte le FMI à accéder à sa demande de prêt d'urgence Reuters • 08/04/2020 à 12:43









L'IRAN EXHORTE LE FMI À ACCÉDER À SA DEMANDE DE PRÊT D'URGENCE DUBAI (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) ferait preuve d'une discrimination inacceptable s'il refusait d'accorder à l'Iran le prêt de cinq milliards de dollars (4,44 milliards d'euros) qu'il a réclamé pour faire face à la crise du coronavirus, a estimé mercredi le président Hassan Rohani. "J'exhorte les organisations internationales à remplir leurs obligations (...) Nous sommes membres du FMI. Il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'octroi des prêts", a-t-il déclaré dans un discours retransmis à la télévision. La banque centrale iranienne a fait savoir le 12 mars qu'elle avait demandé au FMI une aide de cinq milliards de dollars via son instrument de financement rapide, ce qui est sans précédent depuis la révolution islamique de 1979. Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a accusé dimanche les Etats-Unis de s'opposer à l'octroi de ce prêt. L'épidémie a fait 4.003 morts en Iran où 67.286 cas ont été recensés, selon le bilan officiel communiqué mercredi. Les déplacements interurbains ont été interdits et les entreprises non essentielles ont reçu l'ordre de cesser leurs activités, mais les autorités ont annoncé la semaine dernière que cette mesure serait progressivement levée à compter du 11 avril. Hassan Rohani a toutefois précisé mercredi que les entreprises "à haut risque" resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre. "Nous devons continuer à lutter contre la maladie tout en poursuivant autant que possible nos activités économiques", a-t-il ajouté. (Parisa Hafezi avec Davide Barbuscia, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

