L'IRAN A SU IMMÉDIATEMENT QU'IL AVAIT ABATTU L'AVION UKRAINIEN, DIT ZELENSKI KIEV/DUBAI (Reuters) - L'Iran a su immédiatement, le 8 janvier dernier, qu'il avait détruit un avion de ligne ukrainien à l'aide d'un missile, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelenski après la diffusion d'un enregistrement audio entre un pilote iranien et la tour de contrôle de l'aéroport de Téhéran. Dans cet enregistrement confidentiel, diffusé par une chaîne de télévision ukrainienne dimanche soir, on peut entendre le pilote d'un avion, au moment où l'avion d'Ukraine International Airlines est abattu près de la capitale, déclarer : "Est-ce une zone active ? Il y a des lumières qui ressemblent à un missile." Téhéran a reproché aux autorités ukrainiennes d'avoir laissé fuiter cette conversation et annoncé qu'il cesserait désormais de partager avec l'Ukraine tout élément d'enquête concernant le crash du vol 752, qui a fait 176 morts. Après avoir nié sa responsabilité pendant trois jours, l'Iran a reconnu avoir abattu l'avion, expliquant l'avoir pris par erreur pour un appareil ennemi alors que la République islamique était en alerte contre d'éventuelles frappes américaines. Dans une interview télévisée, Volodimir Zelenski a estimé que l'enregistrement dévoilé dimanche "prouve que la partie iranienne savait depuis le début que notre avion avait été abattu par un missile". "(Le pilote) dit : 'il me semble qu'un missile est en train de voler'. Il le dit à la fois en persan et en anglais, tout est clair ici", a ajouté le chef de l'Etat ukrainien. Dans l'enregistrement, le pilote de la compagnie iranienne Aseman interroge la tour de contrôle : - Est-ce une zone active ? Il y a des lumières qui ressemblent à un missile. Y a-t-il quelque chose ? déclare-t-il. - Rien ne nous a été signalé. A quoi ressemble cette lumière, répond le contrôleur aérien. - C'est la lumière d'un missile, dit le pilote. On entend ensuite la tour de contrôle tenter en vain de prendre contact avec l'avion de ligne ukrainien par radio. Le pilote de l'appareil iranien déclare par la suite avoir vu "une grosse explosion". "Je l'ai vue extrêmement bien. Je ne sais vraiment pas ce que c'était." (Babak Dehghanpisheh, version française Jean-Stéphane Brosse)

