L'IRAN A ENVOYÉ EN FRANCE LES BOITES NOIRES DE L'AVION UKRAINIEN ABATTU EN JANVIER (Reuters) - Les autorités de Téhéran ont envoyé en France les enregistreurs de vols de l'avion abattu en janvier dernier par la défense aérienne iranienne, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères de la République islamique. Les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu l'avion d'Ukraine International Airlines avec un missile sol-air peu après le décollage de l'appareil de l'aéroport de Téhéran, faisant 176 morts. Les autorités iraniennes avaient alors reconnu une "erreur désastreuse" commise à un moment de forte tension avec les États-Unis. "Les boîtes noires ont été acheminées hier à Paris par des responsables de l'aviation civile et par un magistrat", a déclaré Mohsen Baharvand, vice-ministre iranien aux Affaires légales et internationales à l'agence ILNA. Selon ce dernier, Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) pourra exploiter les dispositifs dès lundi. (Rédaction de Paris)

