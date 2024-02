information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 12:17

L’entraîneur de Brentford affirme qu’Ivan Toney sera « probablement vendu cet été »

Toney, un pari à lui seul.

Après huit mois de suspension à la suite d’infractions à la réglementation sur les paris sportifs, Ivan Toney a fait son retour avec Brentford à la fin du mois de janvier. Et l’attaquant n’a pas mis longtemps à remettre la machine en marche, plantant dès ses premiers matchs face à Nottingham Forest et Tottenham. Si Thomas Frank, son entraîneur, se réjouit de ce retour en force, il ne se fait pas d’illusion quant à ses chances de conserver l’Anglais de 27 ans une saison de plus. « Il est relativement évident qu’Ivan Toney sera probablement vendu cet été , a-t-il déclaré à plusieurs médias danois, dont Tipsbladet. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de buteurs dans le monde qui sont meilleurs que lui en ce moment . En tant qu’entraîneur, je préférerais garder Toney, mais il pourrait être intéressant de le voir un jour avec une équipe de haut niveau . » …

FL pour SOFOOT.com