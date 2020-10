Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie de la zone euro perd de l'élan, dit de Guindos (BCE) Reuters • 12/10/2020 à 18:20









L'ÉCONOMIE DE LA ZONE EURO PERD DE L'ÉLAN, DIT DE GUINDOS (BCE) FRANCFORT (Reuters) - L'économie de la zone euro est en train de perdre de son élan et la Banque centrale européenne (BCE) réagira en conséquence, a déclaré lundi le vice-président de l'institution, Luis de Guindos, en précisant que les prévisions macroéconomiques de décembre orienteraient les futures décisions de politique monétaire. "Les indicateurs à haute fréquence suggèrent que (l'économie, ndlr) est en train de perdre de son élan", a-t-il dit dans un entretien réalisé par l'Institute for International Finance (IIF). "Notre réaction sera cohérente avec l'évolution de la situation", a-t-il ajouté. "Nous aurons de nouvelles prévisions en décembre et nous évaluerons de quelle manière les mesures sont adaptées aux nouvelles prévisions mais nous n'avons pas de date concrète (...) et nous faisons cela en continu", a-t-il expliqué. (Francesco Canepa, version française Marc Angrand)

