L'autre Mbappé quitte lui aussi le PSG

Plus de Mbappé au PSG.

Après le départ libre du grand frère Kylian Mbappé pour le Real Madrid, c’est au tour d’Ethan, en fin de contrat, d’annoncer son départ du club de la capitale française quelques jours après être devenu champion de France U19. Sur son compte Instagram, le joueur de 17 ans, visiblement plus amoureux de Paris que son aîné, a publié une longue déclaration d’amour au club qu’il avait rejoint en 2017, au même moment que le capitaine des Bleus. « Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure, écrit le milieu de terrain qui avait fait ses débuts en Ligue 1 en décembre dernier. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. » …

LL pour SOFOOT.com