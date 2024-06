Klaus Gjasula, le vengeur démasqué

Si l'Albanie est parvenue à rejoindre la Croatie au bout du temps additionnel (2-2), c'est grâce à son milieu de terrain remplaçant Klaus Gjasula. Protagoniste absolu car double buteur mais pour les deux équipes, l'Albano-allemand connaît mieux que d'autres la sensation de revenir de nulle part.

A moitié Rüdiger, à moitié Arda Güler. Le premier doublé de l’Euro 2024 est l’œuvre de Klaus Gjasula. À Hambourg, le milieu de terrain albanais a marqué un but contre son camp sur un coup de billard à trois bandes (76 e ) puis le but de l’égalisation en plein temps additionnel (90 e +5) – on n’oubliera pas non plus son tacle dans le rond central sur Luka Modrić pour couper une contre-attaque – pour faire en sorte que les cinq dernières minutes de ce Croatie-Albanie « restent dans le cœur des Albanais » , comme commentait l’entraîneur Sylvinho après la rencontre. Les Croates peuvent être déçus, mais à la fin de la rencontre, Klaus Gjasula a longtemps fêté son premier but avec l’Albanie devant ses supporters, venus en masse en Allemagne. Ce n’est pas tous les jours qu’on réalise un doublé de la sorte : il n’est d’ailleurs que le deuxième de l’histoire à le faire dans un Euro après le tchécoslovaque Anton Ondrus, arroseur-arrosé contre les Pays-Bas en 1976, et le premier à le faire dans cet ordre-là.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #EURO2024 🇦🇱😱 L'ALBANIE ARRACHE L'ÉGALISATION A LA 95ÈME ! 💪 Après son CSC, Gjasula se rattrape et recolle à 2-2 pour les Albanais ! 🥵 Quel match !#beINEURO2024 #CROALB https://t.co/ayqekYrhwn…

Ulysse Llamas pour SOFOOT.com