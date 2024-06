Jude Bellingham, beau à (se) regarder

Si l’Angleterre a été décevante ce dimanche à Gelsenkirchen face à la Serbie (1-0), Jude Bellingham a confirmé qu’il était bien le patron de cette équipe. Et il le sait.

« On ne va pas tout miser sur Jude » , estimait Gareth Southgate le 8 juin dernier. Pourtant, dimanche soir, face à la Serbie (1-0), l’Angleterre a semblé s’en remettre entièrement, ou presque, à Bellingham et à sa forme démentielle. Unique buteur de la partie, d’un coup de casque rageur, le diamant du Real Madrid a permis aux siens de s’éviter un premier accroc et de commencer leur Euro 2024 autrement que par une victoire. Ce qui aurait fait tache pour un soi-disant favori. Omniprésent au milieu, en défense et même en attaque, Bellingham a porté les Three Lions pendant 45 minutes, seulement aidé par Bukayo Saka offensivement. Le natif de Stourbridge n’a pas seulement existé par son activité extraordinaire, mais aussi par son caractère et un leadership qui a sauté aux yeux. Plus besoin de se demander qui est le véritable chef de la troupe anglaise.

Loup-garou chez les Three Lions

Bien éduqué par Dani Carvajal et consorts depuis un an, Bellingham a incorporé une bonne dose de vice, d’intimidation et de provocation à son jeu. En témoigne le coup d’épaule gratuit qu’il a assené au thorax de Filip Kostić peu après la 20 e minute. Un geste inutile, voire carrément malsain, mais qui a au moins le mérite de dégager un peu d’âme au sein d’une équipe complètement éteinte et amorphe. À voir s’il se permettra cette petite poussée de testostérone face à Ibrahima Konaté plus tard dans la compétition. Sa première période a été vraiment excellente, et ça n’a échappé à personne, même pas à lui. On utilise parfois l’expression « vivre pour les caméras » lorsque quelqu’un agit comme s’il était en permanence filmé dans le cadre d’un blockbuster épique. Face aux Serbes, Bellingham s’est regardé environ 72 fois sur les écrans géants et a vraiment semblé penser en direct aux compilations de charisme dont il allait faire l’objet sur X et TikTok après la partie.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com