Joselu et les dieux du foot envoient le Real en finale

Comme d’habitude, le Real a offert un scénario de dingue dans les dernières minutes, contre le Bayern (2-1), pour se qualifier en finale de Ligue des champions. Qui plus est avec un doublé fou du supersub Joselu. On ne l’écrira jamais assez : ce club est spécial.

Real Madrid 2-1 Bayern Munich

Buts : Joselu (88 e & 90 e +1) pour le Real // A. Davies (68 e ) pour le Bayern

Joselu, 34 ans, n’avait jamais disputé de match de Ligue des champions avant septembre dernier. Cet été, au crépuscule d’une honnête carrière passée dans des équipes moyennes de Liga, Premier League et Bundesliga, l’avant-centre est rentré dans son chez-lui, au grand Real Madrid, pour pouvoir enfin représenter dignement son club formateur, et y jouer les jokers. Ce 8 mai 2024, à Santiago-Bernabéu, c’est exactement ce que l’international espagnol (cinq sélections) a fait : sorti du banc par Carlo Ancelotti à la 81 e minute, alors que les Merengues couraient après le score face au Bayern Munich, il a égalisé sur son premier ballon (1-1, 88 e ) et donné l’avantage aux siens quasiment sur le deuxième (2-1, 90 e +1) au cours des dix minutes les plus folles de sa vie. Dément, pour le commun des mortels ; un mercredi comme un autre, pour le Real Madrid Club de Fútbol, qui ne sait pas gagner autrement que dans la douleur et le panache. Vainqueur d’un énième match de légende (2-1 ce soir, 2-2 à l’aller), le tout frais champion d’Espagne jouera sa 18 e finale de Ligue des champions, le 1 er juin prochain contre le Borussia Dortmund, et tentera de soulever ce trophée pour la 15 e fois, deux ans après le sacre marqué du sceau de Karim Benzema.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com