João Neves, récupérer pour mieux régner

Passeur, buteur, et surtout récupérateur, João Neves, 20 ans, s’est imposé comme l’homme à tout faire de Luis Enrique. Dans une saison qu'il passe entre l'ombre réservée aux gratteurs de ballons et à la lumière destinée aux esthètes, le Portugais est à 90 minutes (ou un peu plus) d'une première finale de Ligue des champions.

Comme une tique impossible à enlever, comme un chewing-gum qui nous colle la semelle à jamais, João Neves reste accroché aux mollets de ses adversaires, telle une moule à son rocher. Infatigable, increvable, imperturbable. Il sera, quoi qu’il arrive, en train d’arracher le ballon des pieds dans lesquels il se trouve. Quitte à repartir avec la chaussure. Le tout sans faire de faute : depuis le début de sa carrière professionnelle en 2022, 0 carton rouge pour 10 cartons jaunes toutes compétitions confondues.

Le maillot rentré dans le short, la barbe poussante et le regard concentré, le Portugais n’est pas là pour impressionner, mais avant tout pour gagner. Dès son premier match de Ligue 1 face au Havre le 16 août dernier, à une époque où on le découvrait encore, l’ancien joueur de Benfica, acheté 60 millions d’euros par le PSG, impressionne. Récupération au milieu de terrain et passes clés menant à un but, la suite s’annonce grandiose. Elle l’a été et elle peut encore l’être un peu plus, tant le gamin de 20 ans semble avoir l’avenir devant lui. Le futur proche, c’est surtout la possibilité de disputer une finale de Ligue des champions à la fin du mois.…

Par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com