Jean-Luc Mélenchon veut créer 14 tranches d'imposition, un taux à 90% à l'étude

Le candidat de la France insoumise a dévoilé son programme en matière fiscale, axé sur une forte taxation des plus hauts revenus.

Jean-Luc Mélenchon, le 13 février 2022, à Montpellier ( AFP / PASCAL GUYOT )

A un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a présenté son plan pour la "justice fiscale", dont Les Echos ont révélé les grandes lignes dans un article paru vendredi 11 mars.

Outre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il avait déjà appelé de ses voeux, le chef de file de la France insoumise a présenté un ensemble de mesures qui, selon lui permerrait à l'Etat de faire rentrer plus de 150 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses.

Vers une tranche à 90%

Jean-Luc Mélenchobn plaide ainsi pour une plus grande progressivité de l'impôt, avec un nouveau découpage du barême de l'impôt, en 14 tranches, contre 5 actuellement. Selon Les Echos, le candidat LFI souhaiterait établir le taux marginal de la plus haute tranche à 90% (à partir de 400.000€ par an), mais ce point n'est "pas encore tranché", indique l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. "Au total, ce sont 91 % des Français qui payeront moins d'impôt sur le revenu", avance t-elle.

Côté héritage, Jean-Luc Mélenchon place la barre à 120.000 euros par personne le plafond d'exonération, et promet de "tout prendre" au-dessus de 12 millions d'euros. Pour reconnaître la solidité des relations entre individus au-delà des seuls liens de parenté, il propose par ailleurs de créer une "adoption sociale", la possibilité pour deux personnes sans lien familial de se créer des droits mutuels d'assistance et donc d'accès à l'héritage.

La France insoumise propose également une refonte des différents taux de TVA, avec un abaissement pour les produits de première nécessaire, et la création d'un nouveau taux à 33% pour les produits de luxe (yachts, voitures de luxe...).