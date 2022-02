Jean-Luc Mélenchon: "J'ai toujours dit que si on menaçait la Russie, elle passerait les frontières"

Qualifiant Vladimir Poutine "d'autocrate rugueux", le leader insoumis dit vouloir le départ de l'armée russe du territoire ukrainien et une réunion de l'OSCE.

Jean-Luc Mélenchon, le 24 février 2022, à Saint-Denis-de-la-Réunion ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Je ne pense pas m'être trompé". Jean-Luc Mélenchon a nié s'être fourvoyé sur la Russie, estimant à l'inverse avoir été, depuis plusieurs années, "le seul à dire que si vous menacez la Russie, elle passerait les frontières".

S'est-il trompé en estimant, il y a quelques semaines, que "l'Otan était l'agresseur"? "A l'inverse, je suis le seul à avoir d'un bout à l'autre, depuis 2014, dit 'si vous essayez d'établir l'Otan à la frontière de la Russie, vous aurez un incident majeur, mieux vaut discuter avant'", a t-il déclaré vendredi 25 février à l'antenne de franceinfo, avant d'insister : "Je pense ne pas m'être trompé. J'ai toujours dit pareil: on ne franchit pas les frontières, si vous menacez la Russie, elle passera les frontières. Maintenant qu'elle passe la frontière, ils (les pays occidentaux, ndlr) n'ont rien prévu et c'est à moi qu'on demande des comptes? Je trouve ça extraordinaire".

Interrogé sur l'envoi d'armes à l'Ukraine demandé par son concurrent à gauche l'écologiste Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon a répliqué: "Ils ne sont jamais en retard d'une bêtise. (...) Pensez-vous qu'elle soit en état de résister à la Russie, sur le terrain la guerre est perdue".

Des sanctions économiques dont "nous serons les principales victimes"

Le candidat insoumis à la présidentielle s'est inquiété des sanctions qu'il a dit malgré tout soutenir maintenant qu'elles sont décidées: "Je suis à peu près persuadé que ça ne servira à rien sinon rendre plus difficile la vie à certains Russes et pour pas longtemps, mais en tout cas à nous en France, beaucoup: le prix du pétrole, du gaz, du blé va augmenter, tous les prix vont augmenter et nous serons les principales victimes".

Jean-Luc Mélenchon souhaite que soit obtenu un "cessez-le-feu", le départ de l'armée russe et la réunion d'une conférence de l'OSCE. Et il a taxé Vladimir Poutine "d'autocrate rugueux".