Jean-Luc Mélenchon au soutien de Karim Benzema

Benzema est droitier mais c’est bien la gauche qui vient l’aider.

Au cœur d’une énorme polémique depuis mercredi et les propos du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, Karim Benzema a reçu un soutien politique majeur ce jeudi. A l’heure où le rôle des sportifs et de leur prise de parole est plus flou que jamais, Jean-Luc Mélenchon, figure de la gauche et des Insoumis, s’est exprimé sur X pour montrer son soutien à l’ancien international français, parti à Al Ittihad cet été. « Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot , s’exprime-t-il en préambule. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser ». Une attaque directe à la classe politique qui s’est insurgée des messages de soutien de Benzema aux victimes palestiniennes du conflit israélo-palestiniens.…

JF pour SOFOOT.com