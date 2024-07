information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 11:39

Jaka Bijol : ski, sex and sun

Révélation de cet Euro 2024 et grand artisan de l’invincibilité slovène avant ce huitième de finale face au Portugal à Francfort, Jaka Bijol est la preuve vivante que l’on peut encore sortir du lot à 25 ans après un début de carrière tumultueux.

Sous une petite tente d’un bar à Francfort, un petit groupe de fans slovènes tente de créer un nouveau chant populaire à la gloire de l’un des leurs : « Ooo, Jaka Bijol, Ooh, Jaka Bijol… il est à gauche pour (s’occuper) d’Haaland, à droite pour Ronaldo, parfois il marque même un but, Jaka Bijol ! » Si c’est dorénavant confirmé que les Slovènes n’ont pas le don des Anglais pour créer des hymnes, ils ont en revanche tapé dans le mille en ce qui concerne leur nouvelle coqueluche. Si ceux que l’on appelait auparavant « les Skieurs » disputent le premier huitième de finale de l’Euro dans leur histoire – sans avoir gagné le moindre match –, c’est en grande partie grâce à ce beau bébé de 25 ans au nom de traitement pour la peau qui dirige d’une main de fer la ligne défensive de son équipe. Élu meilleur joueur de la phase de poules selon la plateforme WhoScored, Jaka Bijol est l’incarnation parfaite de la solidité dégagée par ce diable de 4-4-2 old school de Matjaž Kek qui a su contenir le Danemark, qui a manqué de renverser la Serbie pour une minute, et qui a dégoûté l’Angleterre. En attendant le Portugal ce lundi ?

