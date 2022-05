"J'estime que c'est déjà cher" : le député PS Jérôme Lambert vit depuis 20 ans dans un logement social à Paris

L'élu habite dans un appartement de 95m2 pour un loyer de 971 euros par mois. Il se justifie en pointant du doigts les prix trop élevés de l'immobilier à Paris.

Jérôme Lambert à Paris, le 19 novembre 2019. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le député socialiste PS de Charente, Jérôme Lambert, candidat à sa réélection en juin, habite un logement à loyer intermédiaire du parc social Paris Habitat depuis près de 20 ans, a révélé Mediapart jeudi 19 mai.

Selon les documents consultés par Mediapart , l'élu occupe un logement de 95m2 dans le XVIIIe arrondissement de Paris, pour un loyer de 971 euros par mois. Dans le privé, le loyer pour un tel logement avoisinerait les 2.300 euros mensuels , selon le site d'investigation.

Le député de la 3e circonscription de Charente, plus ancien député de France et neveu de François Mitterrand, vit seul dans l'appartement, et n'y voit pas malice. "Il n'y a pas de règle, on peut les occuper. Ce n'est pas une HLM, assure-t-il, en ajoutant qu' il n'y a "rien de moralement choquant".

"J'estime que c'est déjà cher"

"Être logé à ce prix-là à Paris, j'estime que c'est déjà cher", avance même l'élu.

"Vous savez, le prix des loyers à Paris, c'est quand même quelque chose, explique-t-il encore. La rémunération des députés est importante mais pas suffisante pour se loger au-delà de ce loyer-là, sauf à résider à l'Assemblée ou à l'hôtel."

"Nous vérifions scrupuleusement les attributions, encore plus après les périodes électorales, mais ce député a échappé à notre vigilance , a indiqué à Mediapart un responsable de Paris Habitat. (...) Ce logement avait été attribué à sa compagne en 1997 et lorsqu'il s'est déclaré co-occupant, il n'a pas signalé ses revenus."