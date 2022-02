Invasion russe de l'Ukraine : "Nous répondrons sans faiblesse, avec détermination et unité" face à cet "acte de guerre", assure Emmanuel Macron

Selon le chef de l'État, Vladimir Poutine "a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies".

Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 24 février 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dénonçant l'invasion russe de l'Ukraine , un "choix délibéré qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes", un choix qui est une "violation de la charte des Nations unies et des principes fondateurs de l'Union européenne", Emmanuel Macron a assuré jeudi 24 février que "la France se tenait aux côtés de l'Ukraine".

"Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'Histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent et nous saurons ensemble y répondre", a déclaré le chef de l'État dans une courte allocution télévisée prononcée à la mi-journée, alors qu'un Consei de défense s'est réuni à l'Élysée dans la matinée.

En "reniant sa parole", le président russe Vladimir Poutine "n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine, il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies", a estimé Emmanuel Macron qui s'exprimait avec le drapeau ukrainien en arrière-plan, aux côtés des drapeaux français et européen.

Des sanctions à la hauteur des actions dont la Russie se rend coupable"

"Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur des actions dont elle se rend coupable", a assuré le chef de l'État, ajoutant qu'elles porteront sur "le plan militaire et économique autant que dans le domaine de l'énergie". "À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec détermination et unité", a insisté Emmanuel Macron.

"Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche (…) et prendre les décisions qui s'imposeront", a encore déclaré le président de la République. "En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie", a-t-il assuré.

"Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement", a encore indiqué le chef de l'État, promettant de revenir rapidement "vers les Français" pour leur dire "les décisions qu'il y aura à prendre".