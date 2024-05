Indice UEFA : la France dans le top 5 avec de l’avance sur les Pays-Bas

De quoi relativiser la sale semaine du foot français.

Malgré les éliminations du PSG et de l’OM en demi-finales de la C1 et de la C3, la France conserve sa 5 e place à l’indice UEFA. La Ligue 1 enverra donc trois clubs directement dans la nouvelle Ligue des champions (le 4 e disputera les barrages) et comptera un total de sept clubs dans les compétitions européennes. Sur le bilan des cinq dernières saisons, la France (66 831 points) reste à des années lumières du top 4 et de l’Allemagne (86 624 points), qui pourrait encore en grappiller avec le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, tous les deux en finale.…

VD pour SOFOOT.com