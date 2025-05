Incendie meurtrier dans un hôtel en Turquie: lourdes peines requises

Prosecutors are demanding long jail terms for 32 suspects over a deadly fire that gutted a luxury ski resort hotel in northern Turkey that killed 78 ( DHA (Demiroren News Agency) / - )

Le parquet a requis de lourdes peines de prison pour 32 suspects mis en cause après l'incendie qui a fait 78 morts dans un hôtel de luxe d'une station de ski du nord de la Turquie en janvier, ont rapporté des médias turcs samedi, citant l'acte d'accusation.

L'incendie avait ravagé l'hôtel Grand Kartal, situé dans la station de ski de Kartalkaya, le 21 janvier.

Les témoignages de survivants et d'experts ont fait état de nombreuses failles de sécurité.

Selon l'acte d'accusation, le parquet de la ville voisine de Bolu requiert que 13 suspects – parmi lesquels le propriétaire, la direction et les membres du conseil d'administration de l'hôtel, ainsi que l'adjoint au maire, le sous-chef des pompiers et un autre pompier – purgent jusqu'à 1.998 ans de prison pour 78 chefs d'accusation de "homicide avec intention possible".

Ils réclament également des peines de prison allant jusqu'à 22 ans et 6 mois pour "morts et blessures par négligence consciente", contre 19 autres personnes, dont des membres du personnel technique et des cuisines de l'hôtel, ainsi que plusieurs experts externes chargés de la maintenance.

L'incendie s'était déclaré à 03H17 du matin le 21 mai lorsqu'une plaque de cuisson électrique défectueuse dans la cuisine du quatrième étage avait surchauffé et pris feu, enflammant le tuyau d'alimentation en gaz de la cuisine. Dès 03H26, le brasier avait "dépassé les limites contrôlables".

La chaleur intense a gazéifié les panneaux de particules et le bois vernis, provoquant une épaisse fumée qui "s'est rapidement élevée aux étages supérieurs, remplissant les couloirs de fumée toxique et de gaz inflammables".

L'incendie s'est également propagé au bardage en bois extérieur du bâtiment, provoquant une montée des flammes le long de la façade.

L'acte d'accusation a conclu à l'absence de système d'alarme sonore et à l'inadéquation du plan d'intervention d'urgence de l'hôtel, avec un personnel "inexpérimenté et non formé" qui a accéléré la propagation de l'incendie en ouvrant les portes du parking.

L'incendie s'est déclaré en pleine saison haute, alors que 238 clients séjournaient dans l'hôtel à l'occasion des vacances d'hiver. Nombre d'entre eux ont tenté de s'échapper par les fenêtres en utilisant des draps comme cordes pour descendre, et certains se seraient tués en tombant.

De nombreux survivants ont raconté qu'il n'y avait pas d'alarmes ni de portes coupe-feu, et aucun moyen sûr de sortir de l'hôtel dans ces conditions.