Importations agricoles ukrainiennes: Macron veut "rouvrir" l'accord européen

Emmanuel Macron à Bruxelles, en Belgique, le 21 mars 2024. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le président français Emmanuel Macron a exprimé vendredi son souhait de "rouvrir" l'accord européen trouvé mercredi pour reconduire l'exemption douanière accordée à l'Ukraine tout en plafonnant certaines importations agricoles - des restrictions que Paris juge insuffisantes.

"Il faut trouver un équilibre", a indiqué Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, soulignant que "tout particulièrement ces derniers mois, la production (ukrainienne) a flambé", "déstabilisant" le marché européen.

"Aujourd'hui, l'Ukraine ne produit pas avec les règles de l'Europe. On lui a donné une facilité liée à la guerre, mais on est en train d'éroder l'acceptabilité de l'Ukraine (dans l'opinion publique européenne) et des producteurs ukrainiens partout sur le marché européen parce que ce n'est pas juste", a-t-il dénoncé.

L'UE a accordé au printemps 2022 une exemption de droits de douane à l'Ukraine pour soutenir l'économie du pays en guerre.

Etats membres et eurodéputés se sont accordés dans la nuit de mardi à mercredi pour reconduire cette exemption pour un an, à partir de juin, mais en l'assortissant de restrictions.

Sous pression des agriculteurs européens - en particulier polonais - qui dénoncent une concurrence déloyale, l'accord prévoit de plafonner les importations de volailles, oeufs, sucre, maïs et avoine d'Ukraine dans l'UE aux volumes de 2022-2023, niveaux au-dessus desquels des tarifs seront réimposés.

L'accord n'inclut toutefois pas le blé et l'orge dans ce mécanisme, comme le réclamaient les eurodéputés et les organisations agricoles. Le texte doit encore être formellement approuvé par le Parlement européen et les Etats membres pour entrer en vigueur.

"Notre souhait est qu'on puisse rouvrir dans les prochaines heures le texte, et trouver un accord", a déclaré Emmanuel Macron. Il a souhaité que "le blé tendre en particulier (...) soit inclus dans ces mesures de sauvegarde", et que la période de référence pour les plafonnements couvre aussi l'année 2021, avant la guerre.

"Nous voulons que l'Ukraine et les producteurs ukrainiens puissent continuer à exporter dans un contexte plus difficile". Mais parfois, "ce sont des producteurs ou des grands groupes européens qui vont profiter de cet accord pour aller produire en Ukraine et réimporter avec des règles de production moins-disantes sur notre sol", a-t-il dénoncé, fustigeant "un détournement" de l'exemption douanière.

"On a des volumes qui ont été multipliés par cinq ou par dix sur certaines catégories" de produits, a encore affirmé le président français.