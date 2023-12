Immobilier : les loyers bientôt encadrés à Nice ?

Jusque-là opposé à une telle mesure, le maire de Nice Christian Estrosi s'est déclaré lundi 11 décembre favorable à une forme d'encadrement des loyers.

Vue aérienne de Nice, le 7 octobre 2020. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le plafonnement des loyers, qui interdit, sauf exceptions, de louer un bien au-delà d'un loyer de référence, est appliqué à Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux, et dans les intercommunalités de Seine-Saint-Denis Plaine Commune et Est Ensemble. Il doit l'être prochainement dans 24 communes du Pays basque français, dont Biarritz et Bayonne, et à Grenoble. Et bientôt à Nice ? Le maire Christian Estrosi a ouvert la porte à une telle mesure lundi 11 décembre, à l’occasion d’un point de situation sur le logement dans la métropole niçoise.

Jusqu'à présent l'édile s'y était toujours opposé au nom du respect de la propriété privée. Mais face à la situation, l'élu Horizons (ex-LR) s'y est déclaré favorable. "Ça ne doit pas être une décision brutale. Nous sommes en train de travailler aux règles précises à mettre en place au terme d'un dialogue avec les acteurs concernés" , a expliqué le maire de la 5e ville de France.

Selon le site Seloger, Nice était en septembre dernier la grande ville qui enregistrait la plus forte hausse de loyers de France , avec +6,1 % en un an et un prix moyen de 18,9 euros par mètre carré, "parmi les plus élevés". En parallèle, le nombre de locations a été divisé par trois en douze mois (-33,9 %).

"Nous nous félicitons de cette annonce", a réagi auprès de 20 minutes le rassemblement citoyen de gauche Viva !, qui avait lancé une pétition pour réclamer son instauration. "La notion 'd’encadrement progressif' utilisée par le maire de Nice ne reposant pas sur une notion juridique, elle pourrait, au final, réduire l’encadrement des loyers à un simple effet d’annonce", redoute toutefois le collectif.