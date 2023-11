Immobilier : le marché du neuf est "catastrophique", les promoteurs ont commencé à détruire des emplois

Quelque 300.000 emplois sont menacés d'ici à 2025, selon les estimations des professionnels.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La crise s'installe dans l'immobilier neuf, avec des chiffres "catastrophiques", a alerté jeudi 16 novembre le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Pascal Boulanger, alors que certains promoteurs commencent à supprimer des emplois.

"Nous perdons des collaborateurs et nous perdons du savoir-faire" , s'est-il alarmé lors d'une conférence de presse. "J'entends parler de débuts de PSE (plans de sauvegarde de l'emploi, NDLR)", a-t-il prévenu, ajoutant que "plus personne ne remplace les départs" à la retraite. Il y a "une perte de savoir-faire, et ça, ça devient très inquiétant, je vois beaucoup de chargés d'opérations, de monteurs d'opérations changer de métier", a ajouté Pascal Boulanger.

Il n'a pas nommé de promoteurs concernés, ni donné de chiffres d'emplois supprimés, mais rappelé que selon les estimations des organisations patronales, 300.000 emplois étaient menacés d'ici à 2025 -la moitié dans les métiers du bâtiment, la moitié dans les métiers connexes (promoteurs, architectes, assureurs...).

Une chute de 50%

L'année 2023 devrait marquer une chute de "50% environ" des réservations et des mises en vente de logements neufs, a craint Pascal Boulanger. Les mises en vente de logements neufs ont chuté de 48,6% au troisième trimestre, selon l'observatoire de la FPI, et les réservations des particuliers de 46,6%. "C'est le plus mauvais trimestre depuis la création de l'observatoire" , a déploré le délégué général de la FPI, Didier Bellier-Ganière.

Selon les statistiques du ministère de la Transition écologique, les mises en vente ont chuté de 34,9% et les réservations des particuliers de 39,7%. Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de réservations en 2023 devrait s'établir autour de 90.000, contre environ 160.000 pour une année "normale", a prévenu Didier Bellier-Ganière.

Les programmes de rachat d'opérations encouragés par l'État via la Caisse des dépôts et Action Logement ne suffisent pas à compenser la dégringolade des réservations privées, et mettent en outre les promoteurs en difficulté, a affirmé Pascal Boulanger, car "ces ventes en bloc, nous les faisons à marge zéro, voire, pour la plupart d'entre elles, à marges négatives".

Le prix moyen d'un appartement neuf mis en vente reste autour de 5.000 euros du mètre carré , mais ce chiffre est moins significatif qu'avant car les promoteurs acceptent désormais des négociations pour écouler leur stock, a expliqué Pascal Boulanger.