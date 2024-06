Ils sont fous ces Roumains !

17.06.2024, Fussball UEFA EURO 2024, Vorrunde, Match 10, Rumänien - Ukraine, in der Fußball Arena München. Ianis Hagi (Rumänien) mit Megafon - Photo by Icon Sport

24 ans après, la Roumanie a regagné à l'Euro, en signant le match référence d'un groupe sous-estimé voire moqué, qui restait sur un match nul vierge contre le Liechtenstein en préparation. Ces Tricolorii cabossés, que le destin a placé sur la route d'une Ukraine submergée, ont pris tout le monde par surprise après deux décennies d'errance.

Il fallait voir la réaction d’Andrei Rațiu, flanqué de sa teinture bleue, au moment de la sacoche limpide de Nicolae Stanciu, pour ouvrir la marque dans une Arena de Munich totalement acquise à la cause de la forte diaspora roumaine qui réside en Allemagne (un million d’âmes). Le latéral droit du Rayo Vallecano, un des piliers du onze du sélectionneur Edward « Edi » Iordănescu, ne pouvait que prendre sa tête entre ses mains à la vue du superbe but inscrit par son capitaine, après une période de domination stérile de la Zbirna . Un capitaine, qui, quelques minutes plus tard, est passé proche d’un doublé insensé, en trouvant la barre sur un corner direct. Cette réaction est aussi celle de millions de supporters roumains, habitués aux échecs à répétition en qualification pour la Coupe du monde (ou même l’Euro, en témoigne des participations tous les 8 ans seulement). Mais comment cette Roumanie réputée pour être défensive et peuplée de joueurs ayant dépassé les 25 ans sans jamais confirmer les espoirs placés en eux, a pu faire aussi mal à l’Ukraine ?

« Appelez-nous la Génération de cœur »

Stanciu et Răzvan Marin buteurs lors d’un même match ? Une victoire 3-0 de la Roumanie contre un adversaire de ce calibre, elle qui ne marque jamais plus de deux fois ? Une victoire en compétition internationale ? N’importe quel suiveur des Tricolorii ne pouvait que rêver d’un tel scénario idyllique en avant-match. « Au moins pour une nuit, nous pouvons être heureux, parce que demain on doit déjà penser à la Belgique. Mais c’est une victoire mémorable et historique , n’a pas tardé à lancer le sélectionneur « mister Edi » en conférence de presse. Une victoire en terre roumaine. C’est en tout cas ce que nous avons ressenti. Moi, personnellement, j’ai été submergé par les émotions et pour la première fois depuis que j’entraîne, j’ai perdu le contrôle dans la zone technique, devant tout ce soutien. Je remercie tous les Roumains du monde entier pour leur amour. Et si vous aviez des doutes, maintenant vous savez que cette équipe a un grand cœur, elle est admirable et

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com