"Il y en a marre!" : Gabriel Attal étrille les réclamations "indigentes" de Boris Johnson sur les migrants

Le Premier ministre britannique a demandé à Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivant en Angleterre depuis la France, provoquant l'ire du gouvernement français.

Gabriel Attal, le 10 novembre 2021, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"C'est à se demander si Boris Johnson ne regrette pas d'avoir quitté l'Europe". Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a rejeté avec véhémence le courrier du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui réclame à la France de reprendre les migrants arrivés au Royaume-Uni, fustigeant une lettre "indigente sur le fond et totalement déplacée sur la forme".

"Indigente sur le fond car elle ne respecte pas tout le travail qui est fait par nos garde-côtes, nos policiers, nos gendarmes, nos sauveteurs en mer qui au quotidien se mobilisent", a t-il lancé sur RMC/BFMTV, vendredi 26 novembre, avançant "qu'il y a eu 7.800 personnes migrantes dont on a empêché la noyade".

"Sur le fond, elle propose cet accord de 'relocalisation', ce n'est évidemment pas ce dont on a besoin pour régler ce problème. Ce dont on aurait besoin, c'est que les Britanniques nous envoient des officiers de protection pour examiner les demandes d'asile qui les concernent depuis le territoire français. Ils ne le font pas. C'est ce que nous on a fait pour le cas de l'Italie" (...). " Il y en a marre des doubles discours et de l'externalisation des problèmes" , a riposté Gabriel Attal.

"La lettre ne correspond pas du tout aux échanges que Boris Johnson a eus avec le président de la République. C'est à se demander si Boris Johnson ne regrette pas d'avoir quitté l'Europe parce que dès qu'il a un problème, il considère que c'est à l'Europe de le gérer. Ca fonctionne pas comme ça !" , a t-il lancé.