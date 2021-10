Hôpitaux : Olivier Véran "conteste" le chiffre de 20% de lits fermés

Contrairement à ce qu'affirme le Conseil scientifique dans son avis du 5 octobre, le ministre de la Santé avance plutôt le chiffre de 5% de fermetures de lits dans 16 CHU.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 27 octobre 2021 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

C'est un chiffre qui alerte : dans son avis du 5 octobre, dévoilé mercredi 27 octobre par Libération , le Conseil scientifique fait état d'"un pourcentage important de lits fermés (à l'hôpital public), chiffré à environ 20% ". S'il a reconnu dans les colonne du quotidien que la situation était "compliquée", le ministre de la Santé réfute en revanche ce chiffre.

"Le chiffre de 20%, j'aurais tendance, comme ça, à le contester. Et en tous les cas, parce que j'aime profondément la science et qu'avant de m'exprimer, je vérifie de ne pas raconter n'importe quoi. J'ai demandé à avoir une étude la plus exhaustive possible sur l'état de fermeture", a commenté M. Véran mercredi après-midi, lors d'une audition à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2022.

"Pour l'instant, le seul chiffre dont je dispose, c'est sur un échantillon très parcellaire de 16 CHU. Avec tous les biais qu'on peut reconnaître, sur 16 CHU, la dernière donnée qui m'est remontée, c'est 5% de lits de médecine temporairement fermés. On serait donc assez loin de 20% du parc hospitalier général", a-t-il ajouté.

De plus, d'autres raisons peuvent expliquer ces fermetures de lits, a estimé le ministre. "Chaque année à la période automnale, il y a un taux d'absentéisme, il y a des départs en vacances, il peut y avoir quelques démissions" et "beaucoup de soignants ont dû renoncer à leurs congés cet été et peuvent éventuellement commencer à les prendre", a-t-il expliqué.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal soulignait par ailleurs plus tôt dans la journée que le chiffre d'un lit sur cinq fermé provenait d'une "enquête relative à la situation de quelques hôpitaux à l'AP-HP" et, donc, lacunaire .