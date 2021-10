Un lit sur cinq fermé dans les hôpitaux publics faute de soignants

Épuisés par la crise du Covid-19, de nombreux soignants ont décidé de jeter l'éponge, souligne mercredi 27 octobre Libération en dévoilant l'étude menée par le président du Conseil scientifique.

Selon une enquête flash menée par le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid-19, et dévoilée par Libération mercredi 27 octobre, environ 20% des 387.000 lits disponibles sur le papier seraient actuellement fermés dans les hôpitaux publics de France . En cause, notamment, le manque de personnels soignants épuisés par la crise du Covid-19 et dégoûtés des réponses jugées insuffisantes apportées par le gouvernement et le Ségur de la santé, avance le quotidien.

Le taux d'absentéisme est par ailleurs en hausse. La moyenne nationale est autour de 11 %, "alors que nous étions autour d’une moyenne nationale de 8 % à 9 % avant l’épidémie de Covid", selon le président de la conférence des présidents de commission médicale d’établissement de CHU François-René Pruvot. Cet absentéisme atteint quasiment 12 % à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) comme à Lille, pointe le directeur de l'AP-HM François Crémieux. À Paris, il est de 9,5 % contre 8 % avant la crise du Covid-19.

Interrogé par Libération , le ministre de la Santé Olivier Véran admet qu'"un certain nombre d'unités dans des hôpitaux sont obligées de fermer temporairement, ou de réduire la voilure, faute de soignants, faute surtout de pouvoir en recruter". Il admet également que l es démissions "augmentent plus significativement entre 2020 et 2021 qu'entre 2019 et 2020" , même si elles "restent néanmoins dans des proportions modérées".

"Certains soignants quittent l'hôpital parce qu'ils sont fatigués après vingt mois de crise sanitaire. Ces départs peuvent mettre en difficulté des équipes, des services parce que les recrutements sont aussi difficiles", souligne encore le ministre.

Assurant ne pas avoir "de médecins cachés dans le placard qui attendent qu’on appuie sur un bouton pour les déployer dans les hôpitaux", Olivier Véran défend l’action du gouvernement qui a ouvert des places en médecine et dans les écoles d’infirmières. " Néanmoins, tout cela prend du temps" , explique-t-il.