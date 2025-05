Hansi Flick se moque royalement du tabagisme de Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny fait un tabac en Catalogne.

Sorti de sa retraite depuis environ neuf mois maintenant, le portier polonais du Barça a conquis son monde et remplacé avec succès Marc-André ter Stegen, longtemps blessé. Ce dimanche, à l’occasion d’un Clásico primordial dans la course au titre en Liga, Szczęsny gardera encore la cage barcelonaise , et ce, malgré le récent retour de blessure de Ter Stegen. En conférence de presse ce samedi, Hansi Flick a complimenté son gardien et botté en touche sur son avenir : « Je suis content de lui. Il est toujours très positif, calme et serein, et ça nous convient très bien. […] Je ne m’occupe pas des contrats. C’est le travail de Deco. Je pense qu’il aimerait rester. » …

AL pour SOFOOT.com