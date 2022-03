Guerre en Ukraine : "Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe", avance Bruno Le Maire

Les conséquences pour l'économie européenne seront minimes, a-t-il assuré.

Le ministre de l'Économie français, Bruno Le Maire, a affirmé mardi 1er mars que les sanctions occidentales contre la Russie allait provoquer l'effondrement de son économie.

"Les sanctions sont d'une efficacité redoutable , a-t-il expliqué sur franceinfo. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie."

Interrogé sur les cibles précises de cette "guerre", Bruno Le Maire a détaillé : "La Russie, Vladimir Poutine, son gouvernement... Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences, soyons clairs.

"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe" , a tranché le ministre.

Il n'a pas écarté des répercussions pour les pays européens, mais a estimé qu'elles seraient négligeables. "C'est la Russie qui va souffrir, a assuré Bruno Le Maire. L'Europe elle aura peut-être en effet, un peu plus d'inflation (...). L'Europe elle, la seule conséquence qu'elle peut avoir dans les prochaines semaines, c'est une petite augmentation des prix en fonction de l'augmentation des prix de l'énergie."

Les conséquences des sanctions sont déjà visibles, a assuré le ministre. " Le rouble s'est effondré de 30% , les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien, a-t-il expliqué. On voit l'effondrement du marché, on voit également l'augmentation de l'inflation, nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques, (...) nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe."