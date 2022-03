Guerre en Ukraine : les prix des carburants vont augmenter en France

Les prix avaient déjà battu des records ces dernières semaines. Ils devraient continuer à augmenter a averti le président de Système U.

Une station service en France, le 24 février 2022 (photo d'illustration). ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Faire son plein était déjà compliqué pour les Français , cela devrait encore empirer. En cause, la situation internationale, comme l'a pointé le président de Système U, Dominique Schelcher. Il s'attend à une "hausse brutale du carburant dans les jours à venir" en France en raison de l'invasion russe en Ukraine, a-t-il déclaré jeudi 3 mars sur RMC et RMC Story.

"La conséquence la plus forte ce (jeudi) matin de ce conflit en Ukraine, c'est la hausse brutale du carburant dans les jours à venir", a-t-il déclaré. "L'euro est en train de s'affaiblir face au dollar, et donc le carburant qu'on (les commerçants, ndlr) achète ce matin coûte au moins une dizaine de centimes de plus par litre", a-t-il ajouté.

Quelques centimes par litre

Mercredi, c'est l'Union française des industries pétrolières (Ufip) qui avait alerté sur un probable risque d'augmentation des prix à la pompe "de quelques centimes par litre", alors qu'"on était déjà dans des plus hauts historiques".

La flambée des prix des carburants, qui atteignent de nouveaux records depuis des semaines, a été alimentée par la reprise économique mondiale et une offre toujours limitée des grands pays producteurs de pétrole. Cette tendance a été exacerbée depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie la semaine dernière.

Le spectre des "Gilets jaunes"

Interrogé sur un risque de grogne sociale ou de résurgence du mouvement des "Gilets jaunes", Dominique Schelcher a assuré que l'ambiance n'était aujourd'hui "pas du tout la même". "Je parlerais plus de résignation face à une réalité qui s'impose à tous, tout le monde a compris qu'il y a une dimension internationale" à cette hausse, a-t-il estimé.

En outre, "30% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine et de Russie" , et "les trois quarts de l'huile de tournesol viennent d'Ukraine et de Russie", a-t-il rappelé. Ceci pourrait avoir des conséquence sur "du moyen et du long terme" dans la mesure, par exemple, où "l'huile de tournesol rentre dans la composition d'innombrables produits", a-t-il souligné.