Guerre en Ukraine : François Hollande appelle à "arrêter d'acheter du gaz" à la Russie

( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Pour la France, l’objectif est à notre portée puisque le gaz russe représente 20 % de notre consommation", a estimé l'ancien président de la République François Hollande.

Dans une tribune publiée dans le Monde lundi 7 mars, l'ancien président de la République François Hollande a appelé à "arrêter" d'achetez du gaz russe.

"Peut-on encore moralement et politiquement acheter du gaz venant de Russie quand l’armée de Vladimir Poutine écrase l’Ukraine, assiège Kiev, bombarde des villes entières, inflige un supplice effroyable à la population civile à laquelle nous apportons un soutien que nous ne cessons de rappeler ", s'est-il interrogé.

"Pour des raisons simples à comprendre et qui tiennent à notre dépendance (40 % pour l’Union européenne), les approvisionnements en gaz et en pétrole ont été sanctuarisés et les contrats avec Gazprom ont été jusque-là strictement respectés. Cette logique prévaut également pour les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) qui se poursuivent comme si de rien n’était. Nous finançons ainsi la guerre que nous condamnons par ailleurs ", a fustigé François Hollande.

"Pour la France, l’objectif est à notre portée puisque le gaz russe représente 20 % de notre consommation . L’urgence, c’est de négocier des volumes supplémentaires avec différents fournisseurs (Norvège, Pays-Bas, Algérie et Etats-Unis) et d’augmenter la capacité de déchargement de notre terminal GNL", a estimé l'ex-chef de l'Etat.

Sur les inquiétudes liées au pouvoir d'achat, il a poursuivi : "La coupure des approvisionnements russes percuterait un marché déjà largement bousculé par une augmentation continue depuis six mois. Pour amortir une nouvelle hausse, l’Europe devrait saisir cette occasion pour modifier profondément sa politique en mettant en place un plafonnement des prix de gros du gaz , ce qui aurait l’avantage de limiter la progression du prix de l’électricité puisque les deux sont liés."

"Le pouvoir d’achat doit être défendu, mais le pouvoir d’agir, c’est de ne pas acheter un produit essentiel quand le vendeur tire des revenus substantiels pour financer le pire, à savoir tuer. Si l’on veut arrêter Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine, il faut commencer par arrêter de lui acheter du gaz ", a conclu François Hollande.

Les Occidentaux "déterminés à continuer d'augmenter le coût" infligé à la Russie

Selon un communiqué publié lundi par la Maison Blanche après une vidéoconférence, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont "déterminés à continuer d'augmenter le coût" infligé à la Russie.

Le front très uni jusqu'ici des Occidentaux en matière de sanctions économiques semblait se fissurer lundi sur la question d'un embargo sur les ventes d'hydrocarbures russes , une option que rejette l'Allemagne, très dépendante de ses approvisionnements en gaz russe.

Lundi, Olaf Scholz a fait savoir que les importations d'énergie fossile en provenance de Russie étaient "essentielles" pour la "vie quotidienne des citoyens" en Europe, et a assuré que l'approvisionnement du continent ne pouvait être assuré autrement à ce stade.

Joe Biden, lui, est soumis à une pression croissante de parlementaires de tous bords pour couper cette source de revenus essentielle au régime de Vladimir Poutine. Les Etats-Unis, eux-mêmes gros producteurs d'or noir, importent peu de brut russe et le président démocrate répète, quand il est interrogé sur un embargo, que " rien n'est exclu ".

Mais Joe Biden n'a jusqu'ici pas sauté le pas, pour ne pas abîmer la cohésion avec les Européens et de peur d'alimenter une inflation déjà galopante, qui sape sa popularité auprès des ménages américains.