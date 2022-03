Guerre en Ukraine : Berlin s'oppose à un embargo sur le gaz, le pétrole et le charbon russes

"Si demain, en Allemagne ou en Europe, les lumières s'éteignent, ça ne va pas arrêter les chars", a souligné une ministre allemande.

Les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères se sont prononcés dimanche 6 mars contre une interdiction des importations de gaz, pétrole et charbon depuis la Russie dans le cadre de nouvelle sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine. De telles mesures ne mettraient pas fin à la guerre, tout en mettant l'Allemagne et l'Europe dans une situation énergétique intenable, ont-ils estimé.

"Il faut pouvoir tenir (les sanctions) sur la durée", a expliqué la cheffe de la diplomatie, Annalena Baerbock, à la chaine ARD : "Ça ne sert à rien si dans trois semaines on découvre que nous n'avons plus que quelques jours d'électricité en Allemagne et qu'il faut donc revenir sur ces sanctions."

"Nous sommes prêts à payer un prix économique très très élevé" mais "si demain, en Allemagne ou en Europe, les lumières s'éteignent, ça ne va pas arrêter les chars", a ajouté Annelena Baerbock lors d'une interview à la chaine ZDF . "Si ces sanctions mettaient un terme à cette guerre, je les prendrais immédiatement", a observé la ministre.

La dépendance au gaz russe en Europe. ( AFP / )

Les États-Unis et l'Union européenne "discutent très activement" de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s'est également montré sceptique. "Nous ne devons pas limiter notre capacité à tenir sur la durée" et "décider d'un embargo unilatéralement aurait un impact négatif sur cette capacité", a-t-il déclaré au journal Bild . Une telle interdiction d'importer gaz et pétrole de Russie "menacerait la paix sociale" en Allemagne, avait affirmé vendredi ministre écologiste de l'Économie Robert Habeck.

Large dépendance au gaz russe

L'Allemagne importe de Russie 55% de son gaz , 42% de son pétrole ainsi que du charbon, une dépendance pour laquelle le gouvernement a fait son autocritique depuis l'invasion de l'Ukraine mais qui va nécessiter des années pour être réduite.

Berlin n'est pas la seule capitale de l'UE à être très réticente à un embargo sur les énergies fossiles de Russie.

De nouvelles sanctions du G7 contre la Russie devraient désormais surtout "toucher les oligarques" qui ont "profité de Poutine", a estimé le ministre des Finances dans une interview sur la chaîne ARD . Les pays du G7 ont annoncé vendredi dans un communiqué leur intention d'imposer de "nouvelles sanctions sévères" contre Moscou, "en réponse à l'agression russe" contre l'Ukraine.

Si l'Europe venait à ne plus recevoir de gaz russe, les premières difficultés apparaîtraient avec le remplissage des cuves pour l'hiver prochain, a prévenu dimanche la directrice générale d'Engie Catherine MacGregor dans une interview aux Échos . "Le vrai problème, ce serait le remplissage des stockages au printemps et à l'été, en préparation de l'hiver 2022-2023", a souligné la DG du groupe français. Il serait très difficile de trouver les volumes nécessaires et ce serait très dur en cas de conflit long en Ukraine".