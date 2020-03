Guerre du pétrole : « Moscou perd à tous les coups »

Jamais en dix-sept ans les prix du pétrole n'avaient atteint un niveau aussi bas. Ce lundi matin, le baril de brent tourne autour des 20 dollars, soit plus de deux fois moins que son niveau il y a trois semaines (50 dollars). Si cette crise est renforcée par l'épidémie de coronavirus qui frappe le monde, elle trouve son origine dans un bras de fer diplomatique engagé le 6 mars dernier entre l'Arabie saoudite et la Russie. Réunis à Vienne, les deux pays participent alors à un sommet de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep). Ils tentent de s'accorder sur une nouvelle baisse de la production de pétrole afin de maintenir les cours, fragilisés par la baisse de la demande liée à la crise du Covid-19.

Or, contre toute attente, Moscou, soucieux de ne pas perdre de parts de marché face aux producteurs de gaz de schiste américain, a refusé. Dès lors, Riyad, troisième producteur de pétrole du monde, décide d'augmenter sensiblement sa production afin de faire chuter les prix, et ainsi contraindre la Russie à revoir sa position. En vain, pour l'instant. Ancien économiste en chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Sergei Guriev est aujourd'hui professeur d'économie à l'Institut d'études politiques Sciences Po. Dans un entretien au Point, l'économiste russe décrypte la stratégie de Moscou dans la « guerre des prix » du pétrole engagée entre l'Arabie saoudite et la

