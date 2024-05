information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 12:33

Guardiola, le roi d’Angleterre veut rester envie

Sacré champion d’Angleterre pour la quatrième année consécutive à la tête de Manchester City, Pep Guardiola a laissé planer le doute sur son avenir. En manque d’adrénaline dans le nord du Royaume, quels défis le légendaire tacticien pourrait-il se fixer pour retrouver la flamme ?

« La réalité, c’est que je suis plus proche de partir que de rester, ça fait huit ans… Parfois je suis un peu fatigué, mais parfois j’aime. Là, tout de suite, je ne suis pas capable de vous dire exactement quelle sera ma motivation pour continuer la saison prochaine, parce que c’est parfois difficile de la trouver une fois que l’on a tout réussi. » Comme à Barcelone en 2012, Pep Guardiola n’a pas caché que la flamme n’était plus si vive après le quatrième sacre national consécutif de son Manchester City. Au point d’envisager de quitter le nord de l’Angleterre à l’issue de son contrat, dans un an. Avec quels nouveaux défis à relever pour continuer de marquer de son empreinte l’histoire du ballon rond ?

En quête d’adrénaline

À désormais 53 ans, Pep Guardiola semble en quête d’un shoot d’adrénaline, d’un air nouveau à respirer et surtout de défis inédits à relever. Le voilà désormais champion d’Angleterre pour la sixième fois en huit ans, ce qui porte son total à douze sacres nationaux en quinze ans passés sur un banc. Depuis ses débuts à Barcelone, il n’a été contraint de céder que face à un Real Madrid à 100 points en 2011-2012 et à un Liverpool à 99 unités en 2019-2020 et a terminé troisième une seule fois : pour ses grands débuts dans le Royaume, en 2016-2017. De quoi accumuler quelques records, à l’image du dernier en date : jamais un club n’avait été champion quatre fois d’affilée depuis le début de l’ère Premier League. C’est désormais chose faite.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com