Grèves : Pécresse exhorte la SNCF et la RATP à rembourser les voyageurs

Le mouvement de contestation contre la réforme des retraites entre ce jeudi 19 décembre dans sa quinzième journée. Voilà donc deux semaines que déplacement rime avec calvaire pour nombre de Français en raison d'une grève dans les transports en commun, particulièrement dure en Île-de-France. Les usagers vivent « une immense souffrance », reconnaît sur RTL Valérie Pécresse, présidente du conseil régional. « C'est la première fois depuis 1995 que la SNCF et la RATP sont en grève en même temps », se désole l'ancienne ministre du Budget sur les ondes de la radio privée.Valérie Pécresse appelle donc la SNCF et la RATP à « rembourser intégralement » les voyageurs titulaires d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel pour chaque jour de grève. Car le service minimum promis n'a pas été à la hauteur des attentes des Franciliens, il s'est même bien souvent apparenté à un « service zéro », fulmine-t-elle. Les opérateurs doivent donc « moralement » faire un geste à l'endroit des voyageurs, même si une telle mesure s'annonce coûteuse. Quinze jours de grève vont en effet coûter 100 millions d'euros à la RATP et à la SNCF. « Mais ils le doivent aux voyageurs », répète Valérie Pécresse.Une plateforme de remboursement en janvier 2020Si la présidente de la région Île-de-France n'a pas eu de réponse des opérateurs « à ce stade », elle assure qu'ils « se sont dits ouverts à un dédommagement ». De...