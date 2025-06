Grève SNCF: trafic quasiment normal prévu mercredi, affirme le ministre des Transports

TGV sur la ligne Paris-Bordeaux le 31 août 2024. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La circulation des trains s'annonce proche de la normale mercredi, a annoncé mardi le ministre chargé des Transports Philippe Tabarot, à la veille d'un appel à la grève des conducteurs lancé par la CGT-Cheminots pour demander une amélioration de leurs primes.

"Il semblerait que la SNCF puisse assurer un plan de transport qui soit de bon niveau, quelques perturbations légères en région, (...) mais pour le reste, le plan de transport sera assuré au maximum", a assuré le ministre sur Public Sénat.

SNCF Voyageurs a confirmé prévoir un trafic normal sur les TGV et trains Intercités mercredi mais également jeudi, jour de grève interprofessionnelle sur la question des retraites.

Des perturbations localisées sont en revanche à prévoir. Le trafic des trains régionaux sera normal partout sauf en Occitanie les 4 et 5 juin et en Bretagne le 5 juin.

En Ile-de-France, le trafic sera très perturbé sur le RER B et légèrement perturbé sur le RER C le 4 juin.

Le 5 juin, deux lignes de Transilien (N et U) seront à leur tour légèrement perturbées.

M. Tabarot a défendu sur Public Sénat son idée d'obliger les cheminots à se déclarer grévistes 72 heures à l'avance, contre 48 heures actuellement.

"Les grévistes potentiels souhaitent se déclarer au tout dernier moment pour que l'entreprise ne s'organise pas pour faire circuler les trains", a affirmé M. Tabarot. En tant que sénateur, il avait même défendu une proposition de loi pour limiter le droit de grève dans les transports.

L'appel à la grève des conducteurs s'inscrit en marge d'une table ronde prévue mercredi et consacrée à la prime dont bénéficie cette catégorie.

"Les décisions et les discussions sur le financier ont lieu une fois par an sur les négociations annuelles obligatoires et pas tous les deux mois pour savoir si on rajoute une nouvelle prime", a tancé M. Tabarot.

La CGT-Cheminots a prévu une autre journée de grève le 11 juin, en appelant cette fois-ci les contrôleurs à se mobiliser.

Les trois autres organisations syndicales de la SNCF n'ont elles pas appelé à la grève.